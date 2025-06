Dopo le porte chiuse, le lezioni ai giovani sul tifo sano

Sono passate oltre due settimane da una serata che rischia di restare impressa a lungo nella storia dello sport cittadino: alle ore 19 di martedì 27 maggio, frange del tifo organizzato forlivese e riminese si sono scontrate prima di gara2 del derby di semifinale. Un episodio che ha portato il prefetto a chiudere il Palafiera per le partite successive e, tra l’altro, la Pallacanestro 2.015 a una malinconica eliminazione davati a un palasport vuoto. La società ha dovuto anche rimborsare i biglietti che gli abbonati si erano già procurati in prelazione. Non tutti, però, hanno chiesto indietro la somma, magari anche per aiutare il basket forlivese alle prese con un grave danno economico. Il club, tuttavia, ha annunciato di aver utilizzato questa somma per un’iniziativa educativa: un incontro con i giovani cestisti e le loro famiglie dedicato (anche) "al tifo sano e corretto". Si svolgerà domani sera alle 18 al polisportivo Cimatti di via Pasqualini a Roncadello: ospiti i giocatori biancorossi Demonte Harper e Riccardo Tavernelli.