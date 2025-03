Ecco ’N.E.R.D.s’, commedia nera che sfata le convenzioni familiari

Stasera alle 21 al teatro Piccolo va in scena ‘N.E.R.D.s – sintomi’, una commedia nera che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia. Una pièce provocatoria scritta e diretta da Bruno Fornasari e interpretata da Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso. Siamo in un agriturismo famoso per banchetti e cerimonie. Ecco una famiglia tradizionale: padre, madre e quattro figli maschi. Oggi è il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli, insieme ad altri parenti e conoscenti, si ritrovano per festeggiare. L’idea è quella che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale, discorso dei figli e fotografie nel parco. I festeggiamenti si svolgeranno in tutta sicurezza perché il parco è stato da poco recintato per evitare che gli stranieri là fuori possano entrare a disturbare i clienti. Tutto sembra andare per il meglio, quando l’arrivo di un’ospite indesiderata rompe la calma apparente. Si tratta di Laura, una donna divorziata con figli, l’ultima persona che la madre avrebbe voluto vedere al proprio anniversario: Enri ne è sempre stato innamorato, mentre Nico ha appena avuto con lei una storia clandestina. In pochissimo tempo l’ora che separa gli invitati dal buffet di rinfresco si trasforma in un tale incubo per i quattro fratelli da poter dire, citando Darwin, che la selezione naturale stia agendo al suo meglio. Darwin stesso, del resto, non mancherà di fare la sua comparsa in scena...

Prevendite diurne presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355) dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 18. Biglietti online su Vivaticket. Prezzo : 10 euro (posto unico).