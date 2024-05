Fabbri, la nuova stagione: "Artisti d’eccellenza e pluralità di linguaggi"

"Una rassegna importante per un teatro importante e accessibile a tutti". Così Valerio Melandri, assessore comunale alla Cultura e Ruggero Sintoni, direttore assieme a Claudio Casadio di Accademia Perduta / Romagna Teatri hanno presentato la nuova stagione del teatro Diego Fabbri. Il cartellone è ricco di "artisti d’eccellenza, spettacoli di qualità e una pluralità di linguaggi" per essere recepiti da tutti e in dialogo con la città, proprio come dev’essere un teatro "di Comunità". Gli spettacoli in programma sono 30 divisi nelle seguenti rassegne: Prosa, Moderno, Comico, Family, Danza, a cui si aggiungono quattro attesissimi eventi fuori abbonamento.

Gli spettacoli che saranno in scena al Diego Fabbri sono quelli di tutti i teatri italiani più importanti, a partire dalla Prosa che nei tre turni di venerdì e sabato (ore 21) e domenica (ore 16) porterà sul palco ‘I ragazzi irresistibili’ con Umberto Orsini e Franco Branciaroli (1, 2 e 3 novembre); ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo con Alessandro Haber (22, 23 e 24 novembre); ‘La Strana Coppia’ con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi (13, 14 e 15 dicembre); ‘Ti sposo ma non troppo’ con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (3, 4 e 5 gennaio); ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’ di e con Simone Cristicchi (7, 8 e 9 febbraio); ‘Antonio e Cleopatra’ di William Shakespeare con Anna Della Rosa e Valter Malosti (14, 15 e 16 marzo); ‘Gente di facili costumi’ con Flavio Insinna e Giulia Fiume (28, 29 e 30 marzo). Come negli anni scorsi, nel secondo giorno della rappresentazione, si terranno gli incontri con gli artisti nel Ridotto del teatro a ingresso libero.

Molto attesa è anche la rassegna del Moderno che conta cinque spettacoli: ‘Non hanno un amico’ di e con Luca Bizzarri (11 dicembre); ‘Venere nemica’ di e con Drusilla Foer (7 gennaio); ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’ con Luca Argentero (20 febbraio); ‘Le cinque rose di Jennifer’ con Daniele Russo e Sergio Del Prete (11 marzo); ‘Oliva Denaro’ con Ambra Angiolini (14 aprile). Amatissima è anche la rassegna del Comico che comprende quattro spettacoli: ‘Natale & Franz Show3’ con Ale e Franz (2 dicembre); ‘Fiesta’ con Fabio Canino (18 dicembre); ‘Sol di Soldi’ con Maria Pia Timo (28 gennaio); ‘Figli di Troia’ di e con Paolo Cevoli (25 febbraio).

Non potevano mancare anche i tre spettacoli di danza: ‘Carmen + Bolero’ con la Compagnia Almatanz (19 dicembre); ‘Giselle’ con il Russian Classical Ballet (10 gennaio) e ‘Frida’ con la Lyric Dance Company (1 marzo). Una rassegna a cui Accademia Perduta rivolge particolare attenzione è il Family, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. Sono in programma tre spettacoli realizzati da Accademia Perduta: ‘Le Nid (Il Nido)’ di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti (8 dicembre); ‘Il Lupo e i Sette Capretti’ di e con Danilo Conti e Antonella Piroli (6 gennaio); ‘Il Tenace Soldatino di Stagno e altre storie’ con Liliana Letterese e Andrea Lugli (9 marzo).

Al ricco programma vanno aggiunti 4 spettacoli fuori abbonamento: ‘Il giaguaro mi guarda storto’ con Teresa Mannino (5 e 6 novembre); ‘Grease’ con la Compagnia della Rancia (21 e 22 dicembre); ‘Cabaret’ con Arturo Brachetti (25 gennaio); ‘E’ questa la vita che sognavo da bambino?’ con Luca Argentero (replica il 21 febbraio). Per chi vuole rinnovare gli abbonamenti , è possibile farlo entro il 7 giugno: Poi dall’8 giugno sono aperte le nuove prenotazioni.

Rosanna Ricci