Fai, ecco i ’luoghi del cuore’ . Piazzetta XC Pacifici nella top ten. Ha ricevuto ben 3.567 voti

C’è anche un ‘luogo del cuore’ forlivese, nella lista redatta dal Fai con i più votati in Emilia-Romagna. Si tratta della piazzetta XC Pacifici che, con i suoi 3.567 voti, è la decima in regione. La piazzetta prende il nome da un’antica magistratura cittadina fondata nel 1540, il ‘Sacro Numero dei Novanta Pacifici’, incaricata da papa Paolo III di mantenere l’ordine pubblico.

Un tempo ingresso del teatro comunale settecentesco, distrutto nel 1944 dal crollo della torre civica minata dai tedeschi in ritirata, la piazzetta ha visto progressivamente diminuire la propria centralità. Oggi conserva ancora tracce del passato: lapidi commemorative in stato di degrado, legate alla Croce Rossa e all’associazione ‘Dam una man’. A desiderare riportare l’attenzione su questo spazio ricco di simboli civici sono, in particolare, i promotori locali del comitato ‘Piazzetta XC Pacifici: luoghi e memorie’.

L’iniziativa ‘I luoghi del cuore’, promossa dal Fondo Ambiente Italiano, arrivata alla sua 12ª edizione, è un grande censimento redatto dagli stessi cittadini, invitati a segnalare e votare i luoghi italiani che più amano e vorrebbero vedere tutelati, valorizzati e restituiti alla collettività. Si tratta del più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale e paesaggistico in Italia, un progetto che unisce partecipazione attiva, memoria collettiva e impegno civile che anche quest’anno è riuscito a coinvolgere 2.316.984 votanti da tutta Italia. Superando la soglia minima dei 2.500 voti, è possibile partecipare al bando, aperto da oggi all’11 settembre, per sostenere progetti di restauro e valorizzazione culturale.