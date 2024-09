Festival ’Respira’, sul palco sale il cantautore indie Truppi

Torna il Festival ’Respira’ a Forlì. Oggi dalle 22 all’ExAtr di via Ugo Bassi 16, sarà di scena Giovanni Truppi, cantautore indie già protagonista a Sanremo 2022. L’obiettivo della rassegna è "permettere a chi partecipa di fuggire dallo stress quotidiano e immergersi in un mondo fatto di creatività e connessioni autentiche". Reduce da un tour di grande successo, l’artista napoletano ha conquistato il pubblico grazie a brani come ’Tuo padre, mia madre, Lucia’ e ’Le elezioni del corpo’. Truppi non sarà però l’unico ospite speciale della serata inaugurale di ’Respira’. L’evento sarà aperto dalla scrittrice e comica Giada Biagi, che si esibirà in un talk satirico e coinvolgente. Di concerto, sarà presente anche l’esposizione artistica di Nesharon, Alex Garelli e Marco Celotti. A completare la serata il dj-set di Giungla Sound e l’area food a cura del BiFor Forlì. Per partecipare all’evento è necessario essere soci: per diventarlo bisogna contattare la pagina Instagram di @respiradinuovo, cliccare sul link in descrizione e seguire le istruzioni. Il pre-tesseramento, che potrà essere comunque fatto anche in sede d’evento, comprenderà anche l’accesso alla data finale del festival il 3 ottobre e la possibilità di ritirare un esclusivo omaggio direttamente alla serata.