"Fondamentali per chi è in attesa"

Monica Sternini, pensionata, è diventata nonna pochi giorni fa e considera gli stalli rosa un’idea "molto bella, importante e giusta. In questo modo una donna incinta può recarsi nei supermercati o nei luoghi pubblici sapendo che troverà un posto comodo in cui lasciare l’auto. Ricordo che quando lavoravo in Comune abbiamo pubblicizzato molto questi parcheggi". Monica evidenzia, però, come lo scarso senso civico di alcune persone rischi di limitarne i benefici: "C’è tanta inciviltà in giro, individui che occupano abusivamente questi posti e quelli per i disabili. Spesso ci sarebbero anche altri spazi liberi, ma pur di camminare qualche metro in meno si calpestano i diritti delle persone in difficoltà".