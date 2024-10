Fratelli d’Italia: "Vogliamo cambiare l’Emilia-Romagna"

La squadra di Fratelli d’Italia (quasi al completo) dei candidati al consiglio regionale è stata presentata ieri con il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Della pattuglia di cinque, mancava la vicesindaca di Sarsina, Maria Vittoria Cesaretti. Presenti Maria Gabriella Di Pentima, Luca Pestelli, Massimiliano Pompignoli e Stefano Spinelli. "Tutti avvocati", come ha sottolineato il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, coordinatore del partito per la città di Forlì. Con lui anche gli altri due assessori in forza al partito di Giorgia Meloni, Luca Bartolini ed Emanuela Bassi, oltre alla presidente provinciale, la deputata Alice Buonguerrieri.

"Si inizia un percorso che dovrebbe portare a un cambiamento in Regione dopo oltre 54 anni – ha esordito il sindaco –. Siamo una coalizione e dobbiamo giocare di squadra, mettendo al centro dell’attenzione la sanità, la tutela del territorio e il welfare".

Temi che sono stati ripresi da tutti e 4 i candidati nei loro interventi di presentazione. "Vanno affrontati e risolti in ambito regionale – ha spiegato la forlivese Di Pentima –. Soprattutto nella gestione dei fiumi che vanno puliti e dragati. Le casse di espansione vanno fatte, vanno individuati i luoghi adatti e realizzate cercando di portare meno danno possibile alle persone". È intervenuto poi l’unico cesenate presente, Stefano Spinelli, che del cocapoluogo è stato consigliere comunale e già candidato consigliere regionale "quando il partito aveva altri numeri", ricorda Spinelli, che poi si è soffermato sul "fondamentale recupero dei valori fondanti della nostra civiltà occidentale", sottolineando poi come ieri sia stata approvata la legge sulla maternità surrogata come reato universale.

Presentando l’ex amministratore unico di Forlifarma, Luca Pestelli, Bongiorno ha voluto sottolineare la parola ‘ex’. "È il segno del nostro stile – ha spiegato –, quando ti candidi ti dimetti dalle altre cariche che ricopri, come io ho fatto per Fmi e Luca per Forlifarma". Pestelli ha ricordato i suoi trascorsi da consigliere di circoscrizione, prima ancora che da amministratore, puntando poi il dito sulla "visione verticistica e di accentramento dei servizi che sta perpetuando la Regione, sia in campo sanitario che nel welfare".

Ricordando i suoi 10 anni di consigliere regionale, Massimiliano Pompignoli ha ringraziato i vertici del partito per avergli dato questa possibilità: "Sono 10 anni che porto battaglie come opposizione, vorrei ora governare, come abbiamo fatto a Forlì".

La deputata Buonguerrieri ha ricordato il sostegno alla candidata presidente, Elena Ugolini: "Donna, madre di 4 figli, grande professionista. La donna giusta per cambiare le cose". Invitando poi tutti ad andare a votare "per il cambiamento" il 17 e 18 novembre.