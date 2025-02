Fumettoteca da record: raggiunta la cifra di 52mila donazioni

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub ha raggiunto le 52.000 donazioni. L’anno passato si è concluso con la donazione dei volumi della collana cartonata di Asterix, mentre l’anno nuovo è iniziato con ben 161 fumetti donati a inizio gennaio: "52.000 documenti fumettistici, sia cartacei che digitali – spiega il direttore fumettotecario Gianluca Umiliacchi –, sono un traguardo significativo, ma non va considerato come un arrivo, bensì come nuovo inizio". Sono 15 gli anni di attività della Fumettoteca. Tutto l’ampio contenuto fumettistico e il corposo calendario annuale di iniziative gratuite promosse per il pubblico sono gestite dallo staff volontario. Questa particolare organizzazione vede un costante aumento della partecipazione dei giovani, pur essendo la Fumettoteca anche un punto di riferimento per gli appassionati anziani.