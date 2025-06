Generazioni ai seggi. Lui debutta a 18 anni, la bisnonna sfiora i 100

Anche S.Sofia, tradizionalmente una delle località con più partecipazione politica del territorio, è rimasta sotto al quorum, fermandosi al 35% (in media con la Provincia). Tra i votanti sono andati insieme una quasi centenaria, Rosa Betti, e suo nipote Nicolò Michelacci di 18 anni. Rosa è nata a Ridracoli il 26 luglio 1925 e ha vissuto poi a Capra e alla Collina di Biserno dove lavorava il podere insieme al marito Giuseppe. A cavallo degli anni ‘60 e ‘70 ha gestito un bar pizzeria con la famiglia a Corniolo, poi si è trasferita a S. Sofia. "Ho quasi 100 anni, ho sempre votato e ho intenzione di farlo finché ci riuscirò". Per meno di due mesi non potè recarsi alle urne al referendum tra Repubblica e Monarchia del 2 giugno 1946 (allora occorreva avere 21 anni). "Seguo sempre le trasmissioni politiche in tv e mi confronto con i miei nipoti. Per la prima volta quest’anno sono andata ai seggi coi miei bisnipoti Nicole e Nicolò". Nicole è consigliera comunale dal 2024, mentre Nicolò frequenta il Liceo delle scienze umane a Forlì. "Ho compiuto 18 anni a marzo ed è la mia prima esperienza di voto. Sono interessato all’attualità e cerco di informarmi sulla politica nazionale e internazionale".

Oscar Bandini