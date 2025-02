Guidava un’auto rubata: scoperto e condannato un ladro seriale

Deve scontare 4 anni di reclusione e pagare 3mila euro di multa il cittadino rumeno, residente in provincia, destinatario del provvedimento di carcerazione eseguito venerdì dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola. L’uomo è stato condannato per alcuni furti aggravati, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o strumenti atti all’offesa. I fatti che gli vengono contestati e che hanno portato alla condanna definitiva risalgono al periodo compreso tra il 26 marzo 2020 e la notte del 2 aprile quando, a seguito di una serie di furti avvenuti in aziende di Forlì e Meldola, l’uomo fu intercettato da una pattuglia del paese bidentino alla guida di un’autovettura poi risultata rubata e catturato in un secondo momento.