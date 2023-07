Il funambolo Loreni in cammino sulla diga

di Oscar Bandini

A Ridracoli domani è il giorno del funambolo zen Andrea Loreni: attraverserà su un filo sospeso a 140 metri di altezza la diga lungo i suoi 410 metri. Questo (inizio previsto alle ore 18) come altri eventi estivi di spicco a Santa Sofia sono stati finanziati dai fondi del Next Generation Eu. Infatti grazie alle risorse del Pnrr per la misura ‘attrattività dei borghi’ di cui Santa Sofia è aggiudicataria.

"Il Bando Borghi ha infatti portato nelle casse del Comune risorse che ci permettono di lavorare con una certa tranquillità su una programmazione pluriennale di ampio respiro – commenta l’assessore al bilancio Matteo Zanchini – e, soprattutto, ci garantiscono la possibilità di investire sia a livello quantitativo, sia a livello qualitativo: gli eventi finanziati nell’ambito Next Generation EU sono numerosi e portano a Santa Sofia personaggi di calibro internazionale".

Tra gli eventi ci sarà appunto domani l’anteprima del 32° Festival ‘Di strada... in strada’ che, in via del tutto eccezionale, si terrà alla diga di Ridracoli dove andrà in scena, per l’appunto, la traversata funambolica eseguita da Andrea Loreni. La sua performance sarà accompagnata dalla musica del pianista di fama internazionale Cesare Picco e, prima e dopo l’evento, sul coronamento della diga di Ridracoli ci sarà festa con la Fantomatik Orchestra e tanti food truck.

"Si tratta di un evento imperdibile, organizzato da Pro loco Santa Sofia ed Atlantide, con il sostegno anche di Romagna Acque – aggiunge l’assessora alla cultura Isabel Guidi –, che richiamerà l’attenzione non solo di un vasto pubblico, ma anche di stampa e Tv". Sulla stessa linea il presidente della Pro loco Alberto Domeniconi. "L’evento col funambolo Loreni, che già nel 2009 era stato a Santa Sofia al nostro festival, è il giusto coronamento – dice – ai progetti che abbiamo portato avanti negli ultimi anni e sarà un qualcosa di unico. L’idea risale all’anno passato: come Pro loco volevamo qualcosa di speciale dopo i riconoscimenti avuti giàdella Regione e infine dal Ministero della cultura. Loreni tenterà il record personale in lunghezza, al tempo stesso primato mondiale con contrappeso umano. Quindi, non mancate all’evento più spettacolare dell’estate".

"Inoltre – commenta il sindaco Daniele Valbonesi –, si punta non solo sulla qualità, ma anche sulla durata delle rassegne musicali con ‘A cielo Aperto’ e l’associazione Dai de jazz. Ciò ci permetterà di pensare a una programmazione ad ampio respiro, per fidelizzare il pubblico. Per Santa Sofia la presenza di migliaia di persone potrà avere ottime ricadute anche a livello di ricettività – conclde Valbonesi –, di rilancio occupazionale e di contrasto allo spopolamento". Prenotazioni per l’evento a Ridracoli: bit.lydistradainstrada.