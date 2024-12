’Il Mago di Oz’ con i giovani atleti della Cava

Alle 17.30 il palazzetto di Villa Romiti sarà addobbato a festa per il tradizionale saggio della polisportiva Cava Ginnastica. I 300 atleti e atlete dell’associazione sono pronti a portare in scena ’Il Mago di Oz’. A partire dai più piccoli di 3 anni, fino a giungere alle ginnaste agoniste dell’artistica e della ritmica. Quest’anno il saggio è dedicato a Anna Valentini, ragazza che per tanti anni ha frequentato i corsi di ginnastica della Polisportiva Cava. L’intento è quello di ricordare Anna con il suo sorriso. L’ingresso è con offerta libera: l’incasso sarà devoluto alla cooperativa Lamberto Valli.