In arrivo sei postazioni salvavita e un’app

‘Le tue mani salvano la vita!’ è lo slogan che accompagna il progetto Comune Cardioprotetto, da ieri concreta realtà a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il territorio delle due cittadine conta ben sei postazioni fornite di defibrillatori automatici (Dae) in siti strategici lungo la viabilità principale, accessibili 24 ore su 24. Dispositivi che utilizzati tempestivamente possono salvare persone colpite da arresto cardiaco. Un’iniziativa che vede in prima linea l’Amministrazione locale, le aziende del territorio, il terzo settore. E presto entreranno in gioco i cittadini. I defibrillatori sono collocati nella cittadella medicea all’inizio dell’area artigianale di via G. Di Vittorio e in Piazza d’Armi; tre le postazioni nel versante castrocarese tra municipio, area mercatale (in fregio a viale Marconi) e piazza Martelli; infine una è nell’area feste di Pieve Salutare. Dae che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti per il servizio pubblico nel polo scolastico e negli impianti sportivi.

Per localizzare le postazioni sarà promossa un’app con il censimento dei defibrillatori sul territorio comunale. Ora parte la massiccia campagna di formazione rivolta a tutti per agevolare il soccorso rapido nella drammatica eventualità di arresto cardiaco. A guidare la cordata le imprese terrasolane EDM S.r.l., da trent’anni nel settore degli allestimenti di primo soccorso, e Cartesio Full Card. Fra i partecipanti anche Padovani Rottami, la cooperativa In Campis Vita di Pieve Salutare, e i 5 chef organizzatori ogni anno della consueta cena benefica ‘Falsi d’Autore’: Rambaldi, Nannetti, Cavallucci, Giacchini e De Luca. Per il terzo settore, sono coinvolti il Gruppo del Fuoco di Terra del Sole e il Cral dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, che durante le celebrazioni del prossimo Raduno Interregionale, in programma venerdì, sabato e domenica, inaugurerà una propria colonnina Dae nell’area mercatale in memoria del compianto collega Alessandro Monti. Croce Rossa Italiana e Civis Onlus si occuperanno di promuovere l’iniziativa e i corsi di formazione gratuiti che l’Amministrazione offrirà a tutti (in calendario il 23/11 dalle 15.30 alle 19 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, il 26/11 dalle 19 alle 22.30 nella biblioteca comunale e il 4/12 dalle 19 alle 22.30 nel teatrino di Pieve Salutare).

"Un’opportunità importante per potenziare il primo soccorso locale – spiega il sindaco Francesco Billi –. Il progetto rientra nel nostro programma elettorale perché rappresenta un’iniziativa di innegabile valore civico e di grande utilità per la sicurezza. Un ringraziamento va alle aziende locali e ai referenti del terzo settore che hanno affiancato l’Amministrazione in maniera encomiabile per il raggiungimento dell’obiettivo".

Francesca Miccoli