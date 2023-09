"In caso di nubifragi serve una task force di pronto intervento"

"Dopo l’alluvione a ogni precipitazione intensa, l’ultima il 15 settembre, constatiamo che le fogne in molte parti della città si caricano di acqua piovana provocando allagamenti": a dirlo è il gruppo consiliare di maggioranza Centrodestra per Forlì guidato da Davide Minutillo (foto), che aggiunge: "A fronte dell’estremizzazione degli eventi atmosferici emerge, purtroppo, l’inadeguatezza della rete. Dunque riteniamo necessario procedere a un adeguamento, anche tecnologico, così da sostituire le tubazioni obsolete installando strumenti per misurare i parametri dell’acqua. Chiediamo come gruppo anche l’attivazione di una task-force dotata di idrovore, escavatori e autospurghi per intervenire – anche con turni che coprano le 24 ore – nelle strade e aree a rischio in caso di forti ondate di maltempo, per tutto il prossimo semestre. E c’è da programmare un’attività mista con soggetti istituzionali diversi. Riteniamo infine necessario – conclude la nota – avviare una riflessione sulla necessità di realizzare opere strutturali di prevenzione, progettando nuove casse d’espansione".