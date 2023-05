In fiamme un autotreno Autostrada chiusa e km di coda

Lunghe code si sono create nella mattinata di ieri lungo l’autostrada A14, all’altezza del km 74,5 direzione nord, per l’incendio di un autotreno. Due squadre del comando dei vigili del fuoco di Forlì sono state chiamate a domare il rogo che aveva avvolto l’intero mezzo pesante adibito al trasporto di alimenti. Per fortuna non c’è stato alcun ferito. L’allarme è scattato alle 11,25 e per le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Il traffico è stato costretto quindi a transitare su una corsia e si sono registrati fino a 8 km di coda verso Bologna e 4 km in direzione opposta. Il tratto interessato tra Forlì e Faenza è stato riaperto alle 14,10 circa. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti My Way in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24, sul sito autostrade.it, su Rtl 102.5, su Isoradio 103.3 FM,. Info al call center 803.111, attivo 24 ore su 24.