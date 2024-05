In mezz’ora caduti 51 mm: "Capita molto più spesso. Colpa del riscaldamento"

Pierluigi Randi, meteorologo, cosa ha generato l’intensissima precipitazione di ieri?

"Si è generato un sistema intenso nella fascia appenninica che poi è sceso verso la pianura dove ha incontrato una massa umida e instabile che ha portato all’intensificarsi della precipitazione".

Abbiamo avuto anche una forte grandinata.

"Sì, pioggia e grandine sono state favorite dall’ingresso di un nucleo di aria fredda dalla Francia, ampiamente previsto, che si trovava in quota: il suo incontro con l’aria più calda degli strati più bassi ha causato un intenso contrasto termico".

Quanta pioggia è caduta sul forlivese?

"La stazione Arpae collocata in zona aeroporto ha registrato 51 millimetri di pioggia in trenta minuti".

Sono valori di molto fuori norma?

"Sono valori molto elevati che facilmente provocano allagamenti di tipo urbano, come è successo. Fortunatamente, a differenza di ciò che accade con gli allagamenti fluviali come quelli di un anno fa, questo tipo di situazione rientra nella norma in tempi relativamente brevi, con conseguenze più gestibili".

La percezione è che fenomeni di questo tipo siano più frequenti oggi che in passato, è così?

"Assolutamente sì. In passato capitavano, ma con una frequenza molto minore. Nel solo mese di maggio tra Ravenna e Forlì abbiamo avuto tre situazioni del genere".

A cosa è dovuto?

"Alle grosse masse di aria umida provocate dal riscaldamento, in questo caso, del mare Adriatico che registra temperature di due o tre gradi superiori alla media: quella è tutta energia che si trova a disposizione dei temporali che assumono un’intensità molto maggiore".

Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?

"Nella giornata di oggi ci sarà qualche nuvola, ma il tempo sarà buono, ma nel corso della prossima settimana, soprattutto nella sua seconda metà, dovremo ancora fare i conti con una certa instabilità: ci saranno molti giorni tutto sommato buoni, ma, a quanto pare, anche nuove precipitazioni di carattere temporalesco. Queste previsioni dovranno essere confermate con l’andare dei giorni, però possiamo affermare che per una stabilità più prolungata si dovrà ancora attendere".

Sofia Nardi