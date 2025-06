Rapina in autostrada. Ultras biancorossi rischiano il Daspo

Ultras dell’Unieuro ancora al centro della cronaca. Dopo la battaglia di Rimini del 27 maggio scorso contro una frangia di tifosi di RivieraBanca (che è poi costata al team di forlivese le porte chiuse al Palafiera per i match di gara3 e gara4) arriva adesso una denuncia multipla che giunge da Parma.

Sono quattro gli ultras forlivesi indagati; l’accusa è per rapina aggravata in concorso. Inoltre è al vaglio del questore di Parma l’adozione dei daspo contro gli stessi quattro tifosi individuati dagli inquirenti. Si tratta di 4 uomini, tutti ultraquarantenni, appartenenti al tifo organizzato della Pallacanestro Unieuro Forlì.

I fatti risalgono allo scorso 7 dicembre. Quella sera i ragazzi di Antimo Martino sfidano la Ferraroni Juvi Cremona. Forlì s’impone per 79 a 74. Ma la vittoria sul campo ospite non basta ad addolcire la serata di alcuni supporter biancorossi. Quando infatti alcuni forlivesi, di ritorno dalla trasferta a Cremona incrociano in provincia di Parma, nell’area di servizio San Martino Ovest, un furgone del Bologna calcio, di ritorno dalla trasferta di Torino, esplode la tensione.

I tifosi forlivesi – secondo la versione dell’accusa – si sarebbero avvicinati al mezzo e avrebbero aggredito "con minacce e costrizione fisica" gli occupanti, due magazzinieri del Bologna e l’autista del mezzo, costringendoli – sostiene sempre l’ipotesi d’accusa – a consegnare, quale "trofeo", tre capi d’abbigliamento del Bologna. A quel punto il gruppo di tifosi forlivesi riparte rapidamente lungo l’autostrada.

Le indagini della polizia di Forlì e Parma, grazie ai riscontri sulla movimentazione dei veicoli, l’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza, la ricostruzione minuziosa della trasferta a Cremona, e l’acquisizione di ulteriori elementi sulle caratteristiche degli autori, ha permesso di identificare i presunti autori dell’aggressione.

Le perquisizioni delegate dalla procura di Parma, eseguite nel mese di aprile, hanno inoltre permesso di recuperare uno dei capi d’abbigliamento sottratti durante l’aggressione.