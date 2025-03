In Val Montone neanche un amministratore dem: "Ma vogliamo vincere a Dovadola e Castrocaro"

In cima ai tanti problemi di Dovadola e dei comuni della vallata del Montone – Castrocaro Terme e Terra del Sole, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto – il neo segretario del Pd territoriale forlivese Enrico Monti ha posto un chiaro obiettivo politico locale: "Alle prossime elezioni comunali del 2027 dobbiamo riconquistare il Comune di Dovadola, come quello di Castrocaro e Terra del Sole, partendo da subito per costruire un programma, per conoscere e affrontare i problemi, per arrivare a formare una squadra di persone pronte ad amministrare".

Ma per riuscirci, diversi intervenuti hanno invocato "il superamento delle dolorose divisioni del passato e andare avanti" (così Secondo Giunchedi, già vicesindaco di Dovadola e candidato a sindaco non eletto). "Più unità a sinistra" (Giorgio Zannoni di Dovadola, che ha ammesso di aver militato nei 5 Stelle). "Senza unione del campo largo, la sinistra non avrà futuro" (Kabir Canal, ex vicesindaco di Dovadola, allora poco più che ventenne, di Rifondazione). E ha ricordato che "Dovadola è il comune del Forlivese con la più alta astensione". "Se in vallata il Pd non è in alcuna amministrazione comunale è anche perché l’opposizione non esiste" (Gianpaolo Dall’Agata di Dovadola). "Il vero problema è riconquistare chi non va più a votare" (Pino Bacchilega, ex consigliere comunale di Castrocaro).

Altri interventi hanno richiamato l’attenzione sui problemi urgenti del vallata del Montone: la Statale 67, "massacrata ancora da otto semafori per cantieri di lavori dopo due anni dall’alluvione". Ma anche le "25 famiglie di Rocca ancora fuori casa, sfollate a causa del terremoto del 18 settembre 2023" (Ida Pini). "Per fermare lo spopolamento occorre ascoltare i giovani" e "favorire il turismo dei cammini" (Laura Giannelli di Dovadola, a sinistra nella foto accanto a Monti).

Molti, fra cui Serena Bambi di Portico (a destra nella foto) e Kabir Canal di Dovadola, hanno posto come "urgente" il tema dell’unificazione dei piccoli comuni (Dovadola, Rocca e Portico), "perché mancano le risorse, non hanno più dipendenti e disuniti non si va da nessuna parte". Ma per il consigliere regionale ed ex sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, l’unione dei comuni deve "nascere dal basso". Presenti in sala anche altri dirigenti del Pd della vallata, fra cui William Sanzani del direttivo di Castrocaro e Assunta Mini, referente del circolo di Rocca San Casciano.

Quinto Cappelli