Incidenti sul lavoro: a Bertinoro un albero per sensibilizzare

Sorge a Bertinoro, vicino al Monumento ai Caduti in via della Resistenza, l’Albero per la Sicurezza promosso da Anmil Forlì-Cesena (Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e Invalidi del lavoro) in collaborazione con Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e con il Patrocinio del Comune. L’inaugurazione è domani alle 11,30. "La realizzazione di un albero natalizio con l’utilizzo di dispositivi antinfortunistici – spiega Anna Maria Nardi, presidente territoriale Anmil – vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di non sottovalutare i rischi in ambito lavorativo e risvegliare l’impegno collettivo verso la prevenzione".