Karate, ecco i corsi in palestra

Inizieranno martedì 3 ottobre, nella palestra comunale di Santa Sofia, in via Arcangeli, i corsi di Karate Shotokan per bambini e adulti. Le lezioni si svolgeranno: il martedì dalle 18.30 alle 20.30 (la lezione dei bambini terminerà alle 20) e giovedì dalle 18.30 alle 20.30 con le stesse modalità. Le prime quattro lezioni saranno di prova, in seguito se si desidera continuare si potrà effettuare l’eventuale iscrizione + assicurazione e quota mensile (comprensiva delle quattro lezioni già svolte), in caso contrario non sarà necessario alcun pagamento. I corsi saranno tenuti dai maestri: Giamberto Fabbri Feresi (4° dan); Claudio Salvi (4° dan) e Celeste Fabbri Feresi (2° dan) associati al Karate Cervia, del docente federale Massimo Frani (7°dan). Info e prenotazione corsi: 334.8722225 – 338.4151660.