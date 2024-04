La Cna incontra Rinaldini: "Importante fare sistema"

Si è parlato di olitiche sovracomunali, fiscalità locale, semplificazione, sostegno alle imprese e al lavoro, rigenerazione urbana, vocazione delle aree produttive, contrasto all’abusivismo e sicurezza nel corso dell’incontro che si è tenuto tra i vertici di Cna e il candidato sindaco per il centrosinistra Graziano Rinaldini. Una proficua occasione di confronto che ha consentito di mettere a fuoco le principali istanze provenienti dal mondo della piccola e media impresa per lo sviluppo della città e del territorio.

"E’ prioritario pensare e agire secondo una logica di sistema, mettendo in connessione le infrastrutture e i poli produttivi, in una visione d’insieme che sostenga le buone prassi ambientali e il risparmio energetico, con soluzioni premianti per le realtà virtuose che vanno nella direzione del riuso e del riciclo – hanno affermato i vertici Cna –. Uno strumento fondamentale, in questo senso, è il Piano Urbanistico Generale che consentirà di fare le programmazioni edilizie per i prossimi anni".

"Le indicazioni che arrivano dal mondo dell’impresa e delle realtà produttive rappresentano un tassello fondamentale per consentirci di costruire una visione della città che sappia valorizzare tutte le sue vocazioni, orientare la produzione e favorire la continuità generazionale", ha dichiarato il candidato sindaco, Graziano Rinaldini.