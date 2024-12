La galleria ’Al parco’ addobbata a festa

Per il terzo anno le scuole di Forlimpopoli sono state coinvolte dai commercianti della galleria ’Al Parco’ in un progetto che prevede la realizzazione di una mostra che andrà ad abbellire la galleria stessa per tutto il periodo delle festività natalizie. L’esposizione è stata inaugurata ieri mattina alla presenza del vicesindaco, Enrico Monti, e dell’assessora ai servizi educativi, Carlotta Artusi. Al taglio del nastro erano presenti i commercianti che da tre anni organizzano in maniera congiunta varie iniziative, non solo per il Natale, per far vivere un luogo che si trova proprio all’ingresso del parco urbano ‘Luciano Lama’.

Il tema di quest’anno era la favola e ogni classe ha così realizzato un lavoro, con il materiale scelto dagli alunni stessi: da Cappuccetto Rosso ai Tre Porcellini, la fantasia dei giovani studenti forlimpopolesi si è così sbizzarrita nella realizzazione di tanti oggetti d’arte che sono ora diventati una mostra a cielo aperto. Tutte le opere, a parte una’ sono infatti allestite all’interno della galleria su cui affacciano le varie attività. L’unica opera non all’aperto è quella della 5ª della scuola elementare De Amicis che, realizzata completamente in mattoncini Lego, ha trovato sistemazione all’interno della vetrina della libreria ‘La bottega dell’invisibile’. "Una collaborazione proficua che continua da anni tra la Galleria e le scuole della nostra comunità – sostengono gli assessori durante il taglio del nastro – siamo felicissimi per la grande partecipazione anche quest’anno delle classi e dell’idea portata avanti dai commercianti. Un metodo alternativo e creativo per allestire la galleria commerciale che da l’accesso al nostro Parco Urbano".

Oltre a ospitare la mostra, le attività del Parco hanno donato ad ogni singola scuola partecipante un buono acquisto del valore di 40 euro. "Una collaborazione che continua da tre anni – spiegano i commercianti – e che vede una sempre maggiore partecipazione delle scuole. Vogliamo ringraziare i bambini, i ragazzi e i loro docenti per il bel regalo che ci hanno fatto anche quest’anno". La mostra dei lavori, che sono stati realizzati con materiale di recupero in gran parte, è visitabile in ogni momento, soprattutto durante l’orario di apertura dei negozi.

Matteo Bondi