La notte dei licei tra balli e poesie

Anche il liceo Morgagni prende parte alla ‘Notte nazionale del liceo classico’: l’appuntamento è per questa sera dalle 18 fino a mezzanotte per una serata che coinvolgerà alunni, insegnanti e cittadinanza. Parallelamente, nel resto d’Italia, altri 350 licei classici vivranno la stessa esperienza, imitati anche da altri istituti stranieri, in un progetto che assume, così, una forte connotazione comunitaria.

Il liceo Morgagni propone un programma molto ricco che si aprirà con un momento comune a tutti i licei italiani: in aula Icaro 1 sarà proiettato il video nazionale in contemporanea con tutti i licei aderenti; seguiranno i saluti del dirigente scolastico, Marco Lega, e del referente del progetto, Ivanoe Privitera. A seguire si apriranno ufficialmente gli eventi con la lettura del testo esplicativo del graphic novel italiano ‘Scavando nell’anima’, vincitore del relativo concorso; in seguito si assisterà alla lettura della parte finale delle ‘Troiane’ di Euripide e alla presentazione di un progetto, a cura delle 5e dell’indirizzo scienze umane, incentrato sulla condanna della violenza contro le donne, tema comune a tutti i licei aderenti.

Si concluderà con un momento musicale che seguirà il tema scelto per questa edizione, a cura della quinta A. Ma non è finita qui, infatti per l’occasione, l’intero liceo Morgagni si trasformerà per alcune ore in un luogo di cultura e divertimento che vedrà portare in scena anche l’attesa danza Sirtaki (5ª AC e 5ª BC) oltre a molti altre spettacoli, tra i quali anche parodie divertenti, riflessioni scientifiche, letture di poesie e performance teatrali. La ‘Notte nazionale del liceo classico’ vuole essere più che una festa: l’obiettivo è quello di trovare un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, puntando su una formazione di natura diversa che non sostituisce quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.