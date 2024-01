Laboratori creativi per i piccoli al via

Prendono il via sabato alle 16.30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole i laboratori creativi di Carnevale per bambini da 6 a 12 anni. L’occasione per stimolare la creatività dei piccoli, che attraverso l’impiego di diversi materiali daranno vita a oggetti divertenti inerenti la festa del periodo liturgico che precede la Quaresima. Si parte con l’incontro sul tema ‘esplosione di stelle filanti’ per la creazione delle tipiche strisce di carta colorate e arrotolate.

Sabato 3 febbraio, sempre alle 16.30, ci si divertirà con le ‘vetrate di Carnevale’ e la realizzazione di variopinti addobbi da appendere alle finestre. Ultimo appuntamento sabato 10 febbraio alle 16.30 con le maschere ‘faidate’. Ogni laboratorio avrà la durata di 1 ora, il costo è di 5 euro a bambino. L’iscrizione è obbligatoria al 349.9766518 entro le 12 del giorno prima del laboratorio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e da Formula Servizi società cooperativa in collaborazione con Pro loco di Terra del Sole. Per tutte le info, castrocarotermeterradelsole.travel.