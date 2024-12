Laboratori per i piccoli e visite guidate domani in fortezza e al Museo dell’uomo

A Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono gli eventi natalizi per bambini e famiglie. Oggi alle 16.15 in fortezza è in programma un laboratorio per i più piccoli curato da Formula Servizi (prenotazioni al 349.9766518). Il prossimo appuntamento andrà invece in scena giovedì 19 nella biblioteca comunale ‘Battanini’, che ospiterà l’iniziativa organizzata da La Piccola tana di Forlì.

Domani proseguono le visite guidate di Natale: alle 10.30 viaggio alla scoperta della fortezza medievale di Castrocaro, un unicum di architettura fortificata, e del suo museo storico archeologico permanente ‘L’aquila, le chiavi e il giglio’, dove sono esposti reperti, armi, maioliche, arredi; da non perdere poi i ciclopici arsenali medicei noti anche come cannoniere, il palazzo del castellano, il cortile delle armi e la corte, l’antichissima chiesina di Santa Barbara, la torre delle prigioni e le grotte trogloditiche. E per finire ristoro all’enoteca.

Sempre domani alle 15.30 si potranno scoprire i segreti del Museo dell’Uomo e dell’Ambiente di Terra del Sole (in seno al Palazzo pretorio), articolato su 25 sale e due percorsi: uno storico – architettonico, l’altro volto ad approfondire aspetti etno – antropologici e territoriali. La partecipazione a ogni visita costa 5 euro, da sommare ai 5 euro del biglietto di ingresso. Info e prenotazioni: 349.9766518.