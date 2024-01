L’antimusical di Bolcioni in scena a Predappio

Il Teatro Comunale di Predappio porterà in scena il 27 gennaio, ore 21, e il 28 gennaio ore 16, lo spettacolo del Teatro delle Forchette ‘Il Vago di Ozzak – L’antimusical’, testo e regia di Massimiliano Bolcioni. Viene narrato un viaggio che conduce nel regno di Ozzak dove tutto, compresi arte e talento, diventano approssimativi. Si tratta di un antimusical teatrale in cui non c’è nulla di quello che identifica un musical come ottimi cantanti e ballerini. È un omaggio molto particolare che Bolcioni dedica a ‘Il Mago do Oz’ con qualche riferimento ad ‘Alice nel paese delle meraviglie’ dove le scenografie sono volutamente inesistenti, poverissimi i costumi, ‘musical’ modestissimi, battute grossolane con l’aggiunta del turpiloquio. Stefano Naldi è l’autore di canzoni dissacranti realizzate da pessimi esecutori.

è un musical cantato dal vivo senza tanti microfoni per raggiungere un effetto orribile, proprio come si legge nella scritta sul manifesto : ‘Brutto sgradevole e volgare, se sei contro non entrare …’, una formula questa che ricorda Harry Potter. In un mondo in cui c’è qualcuno che si scandalizza per un paio di parolacce, ciò che colpisce in questo spettacolo è la morale finale che nei musical si affida alla fantasia e in questo caso alla cruda realtà. I testi delle canzoni e la direzione musicale sono di Stefano Naldi. Interpreti: Massimiliano Bolcioni, Antonio Sotgia, Vincenzo Turiaco, Giorgia Raggi, Jessica Ragazzini, Martina Strocchi, Elia Biffi, Serena Mandolesi, Claudia Francesconi, Denis Puscas, Natascia Montanari, Laura Cappelli. Biglietti: Intero euro 15, Ridotto euro 10 (Ragazzi under 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci Tdf, FoEmozioni). Infolin: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012. E-mail: info@teatrodelleforchette.it.

Rosanna Ricci