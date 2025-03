L’Appennino fragile. Tre frane fra Corniolo e Campigna. Viabilità riaperta ma con cautele

È stata riaperta al traffico sabato alle 18 la Bidentina al km 33, tra Corniolo (due chilometri dopo il paese) e la Campigna, nel territorio comunale di Santa Sofia, nella località conosciuta come ‘Villa Rosa’. Venerdì la strada era stata chiusa a causa di tre frane – di cui due abbastanza grosse – scivolate sulla carreggiata a causa delle forti piogge (nella foto). Il Servizio infrastrutture viarie della Provincia di Forlì-Cesena (grazie alle ditte locali D’Ambrosio e Renzi) ha consentito di ripredere la circolazione dopo circa 24 ore. Con alcune limitazioni.

"Il tratto è lungo circa 300 metri – precisa Roberto Cavallucci, vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità del Forlivese – e sarà gestito mediante senso unico alternato con impianto semaforico. Sono stati posizionati new jersey in cemento armato a protezione da eventuali nuovi smottamenti. La velocità massima consentita è di 30 chilometri orari anche per la presenza di materiale instabile sulla carreggiata. I prossimi giorni valuteremo se allentare queste prescrizioni".

Che si possa già transitare è comunque una buona notizia, visto che oggi diversi turisti raggiungeranno la Campigna.

Il 5 maggio partiranno i lavori anche per la messa in sicurezza del tratto della Bidentina dove, all’altezza della località ‘Occhi Brutti’ (tra Campigna e il passo della Calla), si era staccata una frana significativa a marzo 2024 costringendo la Provincia di Forlì-Cesena a installare in seguito il senso unico alternato con impianto semaforico. A distanza di un anno, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Protezione Civile nazionale sono arrivati 200mila euro.

o. b.