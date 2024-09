L’artista Cimatti al chiostro col progetto ‘Human Translation’

Fra le opere esposte nel Chiostro dei Musei San Domenico, in occasione del Festival del Buon Vivere, va segnalata la mostra dello scultore meldolese Cristian Cimatti che presenta il progetto ‘Human Translation’ con opere di scultura realizzate con ceramica raku, metalli e legno. L’aspetto visionario delle sculture propone un mondo ricco di forza immaginativa destinato a coinvolgere l’osservatore, attraverso busti o teste, e a farlo transitare su mondi surreali. Il tema fondamentale riguarda l’uomo e in particolare la mente umana di cui l’artista indaga gli aspetti più intimi in modo geniale e con profonda attenzione. Sono opere che trasmettono una forte emozione e invitano a riflettere su un eventuale futuro dominato dalla macchina.

Cimatti è un artista geniale assai apprezzato dalla critica. Negli ultimi anni ha ottenuto importanti primi premi in vari concorsi italiani. La mostra, ad ingresso libero, potrà essere visitata fino a domani negli orari di apertura del Festival del Buon Vivere.

Rosanna Ricci