Lattuca: "La nostra è l’Ausl più efficiente"

Anche il presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Enzo Lattuca, ha replicato alle critiche sollevate dalla deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, sul saldo negativo di bilancio dell’Ausl Romagna. "Dovrebbe conoscere il tema, avendo partecipato per tanti anni ai lavori della Conferenza – scrive il presidente in una nota –, e prima di commentare pubblicamente i dati in maniera maldestra avrebbe potuto recuperare queste informazioni anche dai suoi colleghi di partito, che hanno votato favorevolmente il parere al bilancio 2024. Questo dato dimostra – prosegue Lattuca –, che al di là del colore politico delle singole Amministrazioni, gli enti locali sono soddisfatti dell’operato dell’Azienda".

Lattuca, che è anche sindaco di Cesena (nella foto) e presidente della Provincia, sottolinea anche: "La nostra è l’Ausl che riesce maggiormente a soddisfare i bisogni dei cittadini: la percentuale di chi trova una risposta a un proprio bisogno nel territorio romagnolo supera infatti il 98%".

In un recente incontro della Conferenza con il presidente Michele De Pascale e l’assessore alla Sanità Massimo Fabi, è stato sollevato il tema di un riequilibrio territoriale delle risorse sanitarie regionali. "Abbiamo chiesto un impegno importante – spiega il presidente Enzo Lattuca – ad accompagnare nei prossimi cinque anni un ridimensionamento della disparità di finanziamento, disparità che ad oggi caratterizza le diverse aziende emiliano-romagnole".