’Le donne del vino’: una mostra sulle etichette al femminile

Villa La Collina di Tredozio, in collaborazione con altri enti locali e il patrocinio del Comune dell’alta valle del Tramazzo, ha organizzato nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 luglio, dalle ore 16 alle 19.30, la sesta edizione della mostra di etichette di vino ‘Le donne del vino’, del collezionista faentino Paolo Antonore, che racconta: "La mostra è incentrata sulla presenza di figure femminili riportate nelle etichette di vino. Il fenomeno delle donne nelle etichette sta registrando una crescente espansione un po’ in tutti i territori di coltivazione della vite, indipendentemente dalle cultivar impiegate e dai tipi di vini prodotti. Su 23 pannelli esposti, il primo mette in luce alcune pitture rinascimentali legate a Leonardo da Vinci e a Botticelli. Un’altra tematica importante è legata alla maternità, alle mamme, bambine e anche bambini. Altre etichette, scelte fra le migliaia della mia collezione, mostrano la figura delle contadine che lavorano, ma anche vestite eleganti a sostegno della tipicità dei vini prodotti e da esaltare per la vendita".

Aggiunge la titolare di Villa La Collina, Maria Teresa Vespignani Boselli, nel sottolineare la storica location della mostra, cioè la tinaia del palazzo cinquecentesco: "Seguono poi le fasi della vendemmia, del trasporto delle uve nei canestri portati a spalla o sulla testa, nonché la bellezza dei grappoli d’uva e delle donne, legata ai profumi dei vini. Vi sono anche ritratti interessanti, il volto sorridente delle donne, la loro eleganza e il fascino di alcune donne famose, donne che suonano strumenti musicali o che versano il prezioso nettare di Giove (Sangiovese), con splendide brocche di ceramica dipinta".

La mostra è ad ingresso gratuito (info: 0546.943636 e 335.393255).

Quinto Cappelli