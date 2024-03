‘Lion d’Oro’ a Brunelli, direttore delle grandi mostre

È stato consegnato da parte del Lions Club Forlì Host il ‘Lion d’Oro’ a Gianfranco Brunelli, direttore generale delle grandi mostre che da diciannove anni si tengono al museo San Domenico. Alla cerimonia hanno partecipato Rinaldo Argentieri, prefetto di Forlì-Cesena, i sindaci di Forlì e Dovadola, Gian Luca Zattini e Francesco Tassinari.

"Il premio è stato ideato nell’anno sociale ‘90/91 – ricorda Alessandra Ascari Raccagni, presidente del club – per mettere in rilievo i forlivesi che eccellono nella loro attività e che fanno conoscere la nostra città a livello nazionale e non solo. Brunelli, con la mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’, è riuscito ancora una volta a fare di Forlì una capitale dell’arte internazionale".

Durante la premiazione Brunelli ha illustrato l’innovativo movimento artistico nato nel 1848 in Inghilterra dove alcuni giovani artisti ribelli crearono la confraternita preraffaellita con lo scopo di rinnovare la pittura inglese costretta dalle eccessive norme stilistiche.

Ancora prima di ricoprire il ruolo di direttore dei musei civici Brunelli era noto come giornalista, politologo ed esperto di temi religiosi al punto che è stato, dal 1996 al 2002, collaboratore del cardinale Carlo Maria Martini e negli anni a seguire di Achille Silvestrini.