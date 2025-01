Lotta al degrado urbano. I ’vigili’ sentinelle di città: controlli e denunce

Il degrado urbano. Il focus dell’operatività della polizia locale di Forlì per il 2024 è stato questo: lo stato di salute della città, nella sua essenza di vivibilità in riferimento a eventuali rilievi penali o amministrativi.

Ma non solo. L’attività dei vigili s’è spostata anche sul fronte del contrasto alla microcrminalità (spesso in ausilio a polizia di Stato e carabinieri); sul versante del degrado sono state formalizzate 183 denunce (di cui 56 per occupazione abusiva di edifici); a queste vanno aggiunte le 357 violazioni relative al regolamento di polizia urbana per i rifiuti. Sul fronte della microcriminalità nel consuntivo 2024 della polizia locale di Forlì ritroviamo 4 arresti per resistenza con lesioni e falsità documentale e 65 persone sanzionate e segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito della sicurezza stradale si evidenziano 1741 posti di controllo effettuati con 3543 pattuglie impegnate nei servizi. Un’altra area calda dell’operatività dei vigili sono i controlli per la verifica della guida sotto l’influenza di bevande alcoliche, che sono risultati 3543; 50 le violazioni.

Altri numeri incorniciano poi l’intero quadro: 935 gli incidenti stradali rilevati, di cui 7 mortali, 60 sono risultate le omissioni soccorso in incidenti stradali, con la successiva identificazione di tutti gli autori; 69 le patenti ritirate. Sempre in ambito di sicurezza, svettano altri numeri sull’attività di educazione stradale, che ha visto coinvolti oltre 1500 alunni delle scuole forlivesi e 14 agenti di polizia locale impegnati in qualità di formatori.