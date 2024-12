"Mai dubitato dell’onestà degli imputati"

"Una bellissima notizia quella dell’assoluzione in Appello per Davide Drei, Gianfranco Marzocchi e Vittorio Severi nel processo Livia Tellus. Abbiamo avuto fiducia nella magistratura, che ha fatto il suo corso, portando alla sentenza che speravamo. Non abbiamo mai messo in dubbio la rettitudine e onestà di Drei, Marzocchi e Severi". Così la segretaria Pd, neo-assessora regionale Gessica Allegni, commenta il verdetto.

Il secondo grado di giudizio sancisce che Drei e gli altri imputati "hanno sempre agito nell’interesse dei cittadini. Sono felice per loro, che hanno vissuto anni difficili, sul piano umano, politico, professionale. Avanti a testa alta".