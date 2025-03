Malore per il comico Andrea Pucci: "Non sto bene". Interrotto lo show

"Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti…". Con queste parole il comico Andrea Pucci ha lasciato il palco del Gran teatro PalaGalassi di Forlì venerdì sera, dopo 30 minuti dall’inizio dello spettacolo "30 anni... e non sentirli". Un malore improvviso ha infatti interrotto lo show che celebra la sua carriera, in calendario con diverse date in tutta Italia, tra battute irriverenti e intermezzi musicali eseguiti da una band dal vivo guidata dal maestro Carlo Palmas. Alcune canzoni sono state interpretate anche da Andrea Baccan, il vero nome dell’artista milanese.

Il cabarettista, reso famoso dai successi televisivi di ‘Colorado’, è così andato dietro alle quinte, destando preoccupazione nel pubblico da tutto esaurito che gremiva le tribune e che seguiva con entusiasmo l’esibizione, tra applausi e risate. Dopo 15 minuti di attesa, uno dei musicisti ha comunicato che Pucci "sta bene, ma non è in grado di riprendere lo spettacolo". Lo staff ha quindi escluso problemi gravi: il comico che è stato visitato dai sanitari dell’ambulanza presente al Palafiera, per poi rientrare a fine serata a Milano.

Nel primo pomeriggio di ieri, in un video sui suoi canali social, Pucci ha inviato un messaggio ai suoi fan, "per ringraziare per le centinaia di messaggi che ho ricevuto per capire quali erano le mie condizioni, dopo quello che è successo a Forlì durante lo spettacolo. Oggettivamente non sto benissimo, dovrò fare dei controlli". Al punto che ha già rinviato le prossime quattro serate, quelle dell’1 e 2 aprile, che avrebbe dovuto bissare l’8 e 9 al teatro Repower di Assago, a Milano.

"Ripeto, non sono in formissima – prosegue –, voglio essere il Pucci che conoscete voi: in questo momento non sono in quello stato. Le date saranno recuperate, vi abbraccio e a presto", ha concluso.

Lo spettacolo sospeso a Forlì è già stato ri-programmato per il 31 ottobre 2025 (a giugno, invece, le date milanesi): la società che ha organizzato lo show ha precisato come rimangano validi, per il nuovo appuntamento, i biglietti già acquistati. Per gli eventuali rimborsi dei tagliandi, nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità precise per inoltrare la richiesta.

