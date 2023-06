Maltempo Forlì, violento acquazzone e le fogne vanno in tilt: "Si intervenga subito"

Forlì, 4 giugno 2023 – È tornato l’incubo degli allagamenti, nel pomeriggio di ieri, in quella che è stata una delle zone più colpite dall’alluvione: in particolare via Pelacano, via Isonzo e le loro parallele. Tutto è cominciato con lo scroscio torrenziale attorno alle ore 17: "Poco più di mezz’ora – racconta la responsabile di quartiere Loretta Poggi –, ma nel giro di pochi minuti la strada e i cortili erano invasi dalla fanghiglia. Quando mi sono affacciata alla finestra e ho visto che ogni cosa era di nuovo sommersa e che il mio vicino di casa aveva imbracciato la pala non ci potevo credere".

Allagamenti a Forlì: l’acqua poi è stata assorbita dalle fognature

Le ragioni? Le fogne in estrema sofferenza: dopo l’enorme quantità di limo che sono state costrette a inghiottire nelle scorse settimane, ricevono molto lentamente e, anzi, sembrano quasi rigettare la pioggia che, ieri, è tornata a cadere copiosa: "Tutto quello che entra dentro rifluisce subito fuori – prosegue Poggi – intasando le strade e i giardini. L’acqua era alta diversi centimetri e c’è chi ha visto di nuovo l’allagamento di garage e cantine. In casa mia, come in altre abitazioni, non era possibile scaricare nemmeno l’acqua dei sanitari, segno che qualcosa non andava. Qualcuno ci ha segnalato nella nostra chat che il fango stava per penetrare ancora una volta in casa, ma ormai siamo preparati e ci siamo subito messi all’opera per arginare l’emergenza, riuscendo a evitare nuovi danni".

Situazioni di simile criticità si sono riscontrate anche nella vicina via Gorizia, oltre che ai Romiti. I vigili del fuoco, nel corso dell’acquazzone e subito dopo il suo termine, hanno ricevuto diverse segnalazioni, nessuna delle quali fortunatamente di particolare gravità. L’acqua torbida, poi, è stata lentamente assorbita dal sistema fognario, anche con l’aiuto di pale e scoponi dei residenti.

Adesso quindi a spaventare è il meteo: "Nelle prossime ore e per tutta la prossima settimana mettono pioggia e temporali sparsi e per noi si prospettano ore terribili, di massima allerta. So che la situazione è ancora critica e che i problemi da risolvere in città sono molti, ma ora è indispensabile risolvere quello delle fogne con una pulizia puntuale, perché non possiamo continuare a temere ogni pioggia".