Marco Verni e la storia più attesa di Zagor:: "‘Supermike!’, record nonostante l’alluvione"

Si intitola ‘Supermike!’ il nuovo albo di Zagor, il mitico Spirito con la Scure che pochi mesi fa ha superato la boa dei 700 numeri. E un altro grande traguardo maturerà a luglio: quando la storia appena iniziata (è in edicola da pochi giorni) diventerà la più lunga di sempre nella gloriosa storia della testata pubblicata da Sergio Bonelli Editore. Ben cinque albi e mezzo, almeno 514 pagine. A realizzare questa opera è il forlivese Marco Verni. Un risultato ancor più rilevante perché il disegnatore è stato colpito a maggio dall’alluvione.

Verni, prima di tutto come va?

"Lavoro in una situazione difficile. La mia casa è in via Fontana di Riatti ai Romiti: l’acqua ha raggiunto diversi metri d’altezza, nel primo piano dell’appartamento non si è salvato nulla. Attendo il lavoro dei tecnici e degli artigiani: ci vorranno ancora mesi. Sono sfollato in centro storico, in un piccolo appartamento messo a disposizione da un amico".

Lo studio dove lei disegna è all’ultimo piano. E nel momento più drammatico, la sera del 16 maggio, è riuscito a salvare il suo lavoro.

"Per tre settimane, dopo il disastro, non ho potuto entrarci. Mi sono fermato completamente. Poi, riprendendo, mi è sembrato quasi di tornare alla normalità. Torno nella mia casa, benché devastata, ogni giorno".

In quei giorni lei disse che sarebbe stato necessario accorciare la storia. Che però ha una lunghezza da record...

"Il record lo batteremo (sorride): sono previste almeno 514 pagine e la più lunga finora è di 513. Devo però disegnarne ancora 48".

In sostanza, la storia che i fans iniziano a leggere questo mese non è ancora ultimata.

"Esatto: è in edicola il primo albo, io sto finendo il quinto, mi manca ancora metà del sesto. Posso arrivare a disegnare 15 pagine al mese, devo tenere almeno una media di 12. Lo scrittore della storia, Moreno Burattini, avrebbe voluto una decina di pagine in più: troppe, per me in queste condizioni. Quattro o cinque forse sì, se serviranno. Vedremo...".

Nonostante le difficoltà, c’è anche la soddisfazione?

"Grandissima. Tra gli appassionati c’è un entusiasmo quasi preoccupante: su un forum è stata votata come storia più attesa di sempre. Ci sono perfino gadget di Supermike in vendita...".

Spieghi un po’ perché.

"Perché non appare da quarant’anni. E nella storia si scoprirà il motivo. È un personaggio unico. Non lo definirei un vero e proprio ‘cattivo’: se vedesse una persona in difficoltà la aiuterebbe... Il suo unico scopo è umiliare Zagor, fargli perdere la faccia. Nel loro primo incontro, il rivale perse con un pizzico di sfortuna in una sfida composta di sette prove. Supermike è perfino più forte fisicamente di lui".

In un video, sorridendo, Burattini dice: sarà una bella storia perché Marco Verni non ha avuto finora nulla da ridire... Ma come funziona il rapporto tra disegnatore e sceneggiatore?

"Il nostro è un confronto continuo. Moreno sa che, prima che disegnatore, sono un grande appassionato di Zagor. Di questa storia abbiamo parlato insieme per la prima volta nel 2016, dopo una fiera. C’erano varie ipotesi: dissi che avrei voluto leggere semplicemente la rivincita, con altre sette prove. E così sarà. Le mie naturalmente sono idee ‘grezze’, non sono uno scrittore".

Quanto tempo le occupa il ritorno di Supermike?

"Le prime 30 pagine, alternandole con altri lavori, dal 2017 al 2021. Dal maggio di quell’anno, quasi tre anni di intenso lavoro. Complice l’alluvione, quest’estate non ho nemmeno fatto un giorno di ferie...".

E ancora non ha terminato. Ma almeno lei sa come finisce la storia più attesa?

"No! Ricevo cinque pagine di sceneggiatura alla volta. E forse deve deciderlo anche Burattini...".