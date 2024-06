Maria Ileana Acqua: "Rivali del Pd: è il partito delle norme anti-Covid. Non appoggerei Zattini"

di Matteo Bondi

Maria Ileana Acqua, andando a leggere i contenuti del sito ContiamoCi, l’associazione da cui è scaturita la lista che la sostiene, ci sono molte critiche su tutta la gestione delle varie disposizioni anti-Covid: vi si potrebbe definire una lista no vax?

"Assolutamente no. Perché tutti quanti noi siamo già stati vaccinati, alcuni hanno deciso di non fare il farmaco contro il Covid".

Quale farmaco, scusi?

"È improprio chiamarlo vaccino. Le persone hanno deciso così semplicemente leggendo il bugiardino, già da questo si capiva che c’era qualcosa che non andava. Non abbiamo voluto incorrere negli eventi avversi. Non siamo contro il cosiddetto vaccino, ma contro l’obbligo che è stato imposto a tutti i livelli, siamo per la libertà di cura e per il diritto al lavoro: non puoi far perdere il lavoro alle persone che non vogliono somministrarsi un farmaco. Una scelta che abbiamo pagato a nostre spese".

In un’intervista ha definito ’marketing’ il cambiamento climatico: può spiegare meglio?

"In molti stanno cavalcando questa tigre del cambiamento climatico. I cambiamenti ci sono sempre stati nel corso del tempo, ce ne accorgiamo solo adesso? Siamo sempre sopravvissuti ai cambiamenti climatici. Ma non lo dico io, lo dicono scienziati come Antonio Zichichi e Franco Prodi. Quindi questa corsa al cambiamento climatico è solo un discorso economico, così come lo erano le misure anti-Covid".

Un anno fa la città è stata vittima di un’alluvione devastante come mai si era registrata, quali sono state quindi le cause?

"Siamo in un territorio paludoso, dovevamo tagliare meno alberi. Non voglio dare colpe, di sicuro non è di ContiamoCi... Secondo me si è trattato di tagli su tutti i servizi: non si è piantumato, non si sono dragati i fiumi, le fogne sono inadeguate. Di certo potevano fare qualcosa di più Regione e Protezione Civile".

Qual è la vostra idea per mettere al sicuro il territorio?

"Sono stata a una conferenza molto interessante che parlava di agricoltura e si diceva che il glifosato provoca l’annullamento dell’effetto spugna nel terreno, quindi anche bandire questo prodotto migliorerebbe l’assorbimento dell’acqua da parte del terreno. Sicuramente mettere più alberi, fare casse di espansione, rifare, con tanta pazienza e perseveranza, le fogne".

Vi siete definiti antitetici al Partito Democratico, ma non vi siete alleati col centrodestra: perché?

"Il Pd ha creato le norme anti-Covid che hanno creato tanto disagio e sofferenza alle persone, per questo non possiamo essere che antitetici. Devo dire che non ci ha neanche cercato nessuno, o non sapevano che esistevamo, o non gli interessavamo".

A parte la conferenza iniziale, non risultano altri eventi: come state facendo campagna elettorale?

"Volantinaggio, parliamo con le persone perché è giusto per farci conoscere a tu per tu. Non siamo economicamente gestiti da un partito, ma ci siamo autotassati. Non devo regalare pranzi o cene per convincere le persone a votarmi. È una cosa che non vogliamo proprio fare. Faremo una festa questa sera ‘A casa di Luca’ in via Forreta e il 6 il comizio in piazzetta della Misura. Le persone mi devono votare in base alla propria coscienza non per quanti spritz abbiano bevuto".

Una delle critiche che avete mosso a questa amministrazione è stata l’aver concesso il patrocinio alla manifestazione delle famiglie arcobaleno. Quindi, nel caso, voi non lo concedereste?

"Patrocini a queste manifestazioni, no. La famiglia è una e una sola, quella tradizionale, formata da papà e mamma. Io e mio marito non abbiamo mai avuto la necessità di manifestare nei cortei di essere una coppia. Cosa fa uno nel suo privato sono affari suoi, noi siamo per la libertà, ma proprio di tutti".

Però non quella di manifestare per il mondo Lgbtq...

"Andare in piazza in mutande non è manifestare per i propri diritti. Se si separano due omosessuali, per un eventuale bambino è peggio che in un’altra coppia. Credo sia una sorta di egoismo quello di voler adottare da parte di una coppia omosessuale".

Qual è il vostro obiettivo per le amministrative?

"Non abbiamo fatto delle supposizioni. Non ne ho idea, se la gente ha voglia di libertà, giustizia e verità dovrebbe votare per noi. Chi ha voglia di continuare come adesso faccia un’altra scelta".

In caso di ballottaggio tra Zattini e Rinaldini dareste indicazioni di voto?

"No, perché non siamo un partito e non vogliamo avere a che fare con loro. Potremmo parteggiare solo per un nostro socio".

Chi voterà alle europee?

"Sto ancora facendo un po’ di riflessione a proposito, anche se sappiamo bene che il parlamento europeo non ha un grande potere".