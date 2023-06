Marsignano, gli ex alunni non demordono e si ritrovano

Gli ex alunni della scuola di Marsignano, frazione del comune di Predappio comprendente le ex parrocchie di Marsignano e di San Giovanni in Volpinara, si sono riuniti per la seconda volta sabato scorso. Erano presenti oltre trenta persone, in rappresentanza di circa venti famiglie, che sono ancora legate a quei territori da quando una cinquantina d’anni fa frequentavano la scuola elementare di quelle campagne sul crinale fra Predappio e Castrocaro. Racconta Stefano Agnoletti, una delle colonne del gruppo e anima del giornalino ‘La scola d’Marsignan’ e dei raduni annuali, l’ultimo dei quali si era svolto il 25 aprile scorso al ristorante Gabriele: "Durante l’incontro di sabato scorso non si è parlato solo di smottamenti, frane e di cattivo tempo. Infatti, io ho illustrato brevemente il mio libro di ricerche storiche sul territorio di Marsignano, ‘Terra di confine e di confini’. L’opera storica ha destato il vivo interesse dei presenti, soprattutto per quanto riguarda il castello di Petrignano ed il probabile santuario multietnico di cui non è stato ancora possibile localizzarne il posto preciso, ma sono stati rinvenuti in loco vari reperti molto interessanti, che il libro descrive dettagliatamente". Ad ogni famiglia ne è stata regalata una copia.

L’incontro è stato chiuso con la promessa di rivedersi domenica 18 giugno per la risoluzione dei gravi problemi esposti e soprattutto per contribuire a dare a Marsignano la sua dignità di frazione di Predappio. Conclude Agnoletti, che nel frattempo ha passato il testimone di responsabile del gruppo a Giancarlo Rossi, membro del comitato organizzativo: "In continuità con il passato, riteniamo di riproporre, a settembre, la tradizionale Festa di Marsignano, anche per consolidare i rapporti di comunità e condividere iniziative di interesse comune".

Per l’immediato e per il futuro gli ex alunni della scuola di Marsignano e oggi possidenti o amanti della zona non pensano solo ai guai del maltempo e concludono: "Vorremmo valorizzare di più il territorio. A questo scopo chiediamo maggiore attenzione al Comune di Predappio verso questo territorio, perché abbiamo in mente anche tante iniziative positive per lo sviluppo turistico, economico e culturale della zona".

Quinto Cappelli