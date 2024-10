Meldola, nuovo campo e strada riqualificata

E’ stato inaugurato domenica a Meldola il nuovo campo da calcio ‘Tonino Pantieri’. I lavori di rifacimento si erano resi necessari a seguito dell’alluvione del maggio 2023 quando il campo da calcio era stato completamente invaso dalle acque e, di conseguenza, irrimediabilmente danneggiato. Nel corso della manifestazione è stato presentato il settore giovanile dell’Asd Meldola e scoperta una targa in memoria di Ubaldo Zanchini, conosciuto da tutti come ‘Pissi’, un grande appassionato di calcio e punto di riferimento per tanti giovani.

Sempre a Meldola sono alle battute finali i lavori di messa in sicurezza di un tratto della Strada Palareto-Teodorano interessata da un importante movimento franoso innescato dagli eventi metereologici del maggio 2023. I lavori già eseguiti hanno permesso il consolidamento del versante di valle, lato Teodorano, mediante la realizzazione di opere strutturali di sostegno della strada, la regimazione delle acque e la successiva ricostruzione della carreggiata stradale con asfaltatura; nei prossimi giorni sarà installato guard-rail di protezione.

"Si tratta di un primo stralcio di lavori dell’importo complessivo di 400.000 euro appaltati dal Comune di Meldola e interamente finanziati dalla struttura commissariale. Siamo consapevoli – commentano il sindaco Roberto cavallucci e l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini – che altri interventi sono necessari su questa strada, ma siamo soddisfatti per questo complesso lavoro che una volta terminato, ripristinerà, nel tratto interessato dai lavori, la sicurezza di questa importante viabilità extraurbana, molto utilizzata da cittadini ed imprese, che collega la frazione di Teodorano al centro di Meldola".

o. b.