Modigliana, riprendono le gite al mare dell’Auser

Torna anche quest’anno la tradizionale iniziativa estiva ‘Monti e mare’ che vede ogni mercoledì dell’estate organizzare dall’Auser Forlì un pullman da Modigliana per Pinarella, destinato ai soci residenti nelle località appenniniche, per trascorrere una giornata in spiaggia.

L’idea è quella di garantire la possibilità di passare del tempo in compagnia in riva al mare anche a persone che altrimenti non avrebbero i mezzi logistici per recarsi nelle località balneari.

A Modigliana l’Auser è stata fondata nel 1997, ha sede al civico 87 di via Garibaldi e conta attualmente circa 300 soci, tutti molto attivi in varie attività conviviali e di sostegno reciproco.

Ma ecco come sarà articolata l’organizzazione delle gite: da domani fino a settembre il pullman raggiungerà il bagno ‘Vanilla Beach’ (n. 61) di Pinarella. Le partenze sono previste alle 7.15 dalla piazza del Duomo con rientro verso le 19. Per prenotare singole giornate telefonare il pomeriggio precedente al numero 0546. 942894.

Giancarlo Aulizio