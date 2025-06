’Musica in Foresta’. Ecco i concerti estivi

È in partenza ‘Musica in Foresta’, due appuntamenti speciali immersi nella natura e nella tradizione proposti dall’associazione musicale Roveroni di Santa Sofia e Galeata. La terza edizione della rassegna, sostenuta dai fondi del Pnrr, parte sabato 21 giugno alle 18 nella chiesa di Santa Margherita, in località Rondinaia, al Memoriale degli alpini romagnoli. Si aprirà con il concerto del trio pugliese La Cantiga de la Serena, che rielabora le musiche antiche e tradizionali del suo territorio, e che nell’occasione presenterà ‘La Novia’, un progetto musicale che intreccia culture, lingue e tradizioni del Mediterraneo, offrendo un affascinante percorso sonoro tra innovazione e radici. La formazione è formata da: Fabrizio Piepoli (voce, chitarra battente, chitarra classica, shruti box, daff, bendir, tamburello, qraqeb); Giorgia Santoro (flauto, bansuri, flauto contrabbasso, arpa celtica, duduk, sajat, cimbali, palmas, voce) e Adolfo La Volpe (oud, chitarra classica, tar, voce). Prima del concerto, camminata a cura di StaccaLaSpina Trekking, con arrivo alla chiesa per il concerto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno: 331.8373728; associazioneroveroni@gmail.com.

Si prosegue domenica 13 luglio alle 17 presso la Casa dell’Anpi a Valpisella di Corniolo con il concerto omaggio a Édith Piaf del Gershwin Quintet e la voce intensa di Sara Jane Ghiotti. Un viaggio musicale attraverso melodie immortali, rivisitate con gusto jazzistico e grande sensibilità espressiva. Il concerto si colloca a chiusura della festa annuale della Casa di Valpisella, un momento di ritrovo e condivisione per la comunità e gli amici del territorio. "Musica in Foresta è una rassegna che coniuga arte, natura e memoria – commenta la direttrice dell’associazione Roveroni, Elena Indellicati – offrendo occasioni di ascolto profondo in luoghi carichi di storia e bellezza".

Oscar Bandini