Note che fanno bene alla salute. Giovani talenti, show in ospedale

Oggi alle ore 16.30 all’Ospedale di Vecchiazzano, prima esibizione musicale del progetto ’La Musica che Cura’, promosso dal Rotary Club Forlì, di cui è presidente Giuseppe De Marinis, e coordinato da Ilaria Mazzotti per la sottocommissione rotariana per la musica, con la disponibilità dell’Asl e della direzione dell’ospedale.

Saranno coinvolti giovani pianisti delle scuole di musica del territorio di Forlì, Cesena e Rimini, che utilizzeranno il pianoforte già donato in un precedente service dal Rotary e che si trova nell’atrio Morgagni-Pierantoni. "Siamo orgogliosi – affermano il presidente De Marinis e i responsabili del progetto – di proseguire con il service ‘La Musica che Cura’, che incarna in modo autentico i valori del Rotary: servizio, empatia e impegno verso il prossimo. Crediamo profondamente nel potere della musica come veicolo di conforto e speranza, e siamo felici di vedere giovani talenti mettersi a disposizione della comunità con generosità e passione. Attraverso questo progetto, i giovani musicisti oltre ad esibirsi pubblicamente, offriranno momenti artistici per offrire sollievo, vicinanza e bellezza a persone in situazioni di fragilità, mettendo il proprio talento al servizio della comunità e sperimentando il potere trasformativo del linguaggio universale della musica. Un’opportunità preziosa per vivere un’esperienza di crescita personale, responsabilità civica e partecipazione attiva al benessere collettivo".

Il primo momento musicale avrà come protagonisti gli allievi dell’Accademia InArte di Forlì e Bellaria Igea Marina, e tra loro, anche tre giovani pianisti recentemente premiati con il primo, secondo e terzo posto al Concorso pianistico "Città di Riccione".

Ad aprire il concerto sarà il piccolo Yiwei Tang (6 anni, prof Tatyana Stasyuk); si alterneranno poi Riccardo Leonardi (9 anni, prof Sara Castiglia), Anna Silvestri (12 anni, prof Eleonora Benetti) e Ginevra Di Vito con Michelle Boschini (rispettivamente di 11 anni e 13 anni, prof Stasyuk).

Il programma sarà vario con brani scelti tra il repertorio classico e moderno, pensati per valorizzare la sensibilità e il percorso di ciascun giovane interprete. "La Musica che Cura – ribadiscono gli organizzatori – è un esempio concreto di come l’arte possa diventare strumento di cura, relazione e inclusione, attivando una rete virtuosa tra giovani, educatori, famiglie e istituzioni a beneficio dell’intera collettività".