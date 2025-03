’Note meno note’ in concerto

L’Associazione Aurora presenta domani alle 21 nel salone di Palazzo Albicini (corso Garibaldi 80) un concerto dedicato al repertorio per pianoforte a quattro mani, con un programma affascinante e insolito che esplora opere meno note di celebri compositori tramite il talento dei due rinomati pianisti Ani Martorisyan e Pierluigi Di Tella. Il concerto ’Note meno note’ propone un viaggio musicale attraverso epoche e stili differenti. In programma la brillante Sonata Op. 6 di Beethoven, un’opera rara e sorprendente per la freschezza melodica e la raffinata struttura formale; una sonata di Gouvy, compositore francese ingiustamente poco eseguito ma di grande eleganza e ricchezza armonica e una sonata di Mozart, scritta quando il piccolo prodigio aveva 9 anni e considerata la prima composizione conosciuta per pianoforte a quattro mani dell’intera storia della musica. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.