’Old Time Show’, torna la festa. Moto e auto d’epoca a Forlì

Forlì diventerà, per questo weekend, la capitale delle auto e moto d’epoca, ospitando la 20esima edizione di ’Old Time Show’, il salone degli appassionati in cerca di emozioni legate al rombo del passato. Presso il polo fieristico si rinnova infatti l’appuntamento organizzato da Romagna Fiere in collaborazione con ’Il Crame’ (Club romagnolo auto moto d’epoca) di Imola, lo sport club ’Il Velocifero’ di Rimini e il patrocinio dell’Asi (Automotoclub storico italiano), che vedrà la presenza di oltre 250 espositori da tutta Italia.

La kermesse proporrà, accanto alla mostra scambio, motociclette e automobili per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, i modelli con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, fino ai pezzi unici che faranno la storia di domani, con i più importanti operatori del settore.

"Un’edizione all’insegna del made in Italy – spiega il direttore tecnico di Romagna Fiere Simone Velleca – che attirerà un numero crescente di collezionisti e curiosi di tutte le età, e che l’anno scorso ha visto la partecipazione di 15mila visitatori".

Le grandi case automobilistiche come Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati e Lamborghini e i marchi delle moto Mondial, Gilera, Moto Guzzi, MV Augusta, Piaggio, Innocenti, Garelli, Ducati, Benelli, Laverda e Bianchi racconteranno la creatività, l’innovazione e l’eleganza italiana. "La fiera sarà una vetrina importante – precisa Luciano Marzocchi, presidente del Club romagnolo auto e moto d’epoca – con un pubblico che cresce costantemente".

Sarà presente il Ferrari Club di Forlì, che conta 100 iscritti in città "tra adulti e giovani – afferma il presidente Piero Gardini – che potranno ammirare video e immagini dell’epopea del Cavallino rampante".

"I nostri soci – racconta Aldino Benedetti, presidente Hermitage club Forlì – esporranno 10 auto Ferrari degli anni ‘70-’80-’90 in una mostra che celebra un mito senza tempo che si rinnova e vive grazie al prezioso lavoro di restauro portato avanti dall’azienda di Maranello". Grande spazio sarà dedicato anche alle moto d’epoca da corsa e da competizione, "che permettono – spiega Giorgio Mussoni dello sport club ’Il Velocifero’ di Rimini – di rivivere le emozioni delle corse su strada, in pista o sugli sterrati e con le quali si sono espressi campioni come Loris Reggiani, Max Biaggi e Loris Capirossi".

L’assessora comunale con delega alle fiere Andrea Cintorino sottolinea infine "l’alta qualità dei prodotti esposti, in un appuntamento atteso da tanti appassionati".

Gianni Bonali