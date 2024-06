Operatore di Alea ferito in centro. Colpito con una bottiglia e rapinato

Nonostante le ripetute azioni di controllo e pronto intervento da parte delle varie forze di polizia e gli ultimi provvedimenti disposti dal questore con daspo urbani e sospensioni di esercizi pubblici, continuano i casi di violenza e le segnalazioni di episodi spiacevoli in centro storico, in particolare nell’area ricompresa fra corso Mazzini e la zona verso piazza Cavour e Schiavonia. Due di questi casi sono avvenuti nella serata di giovedì.

Durante lo svolgimento del servizio notturno di raccolta porta a porta in centro storico, verso le ore 22 un operatore di Alea Ambiente nei pressi di corso Mazzini è stato derubato del telefono cellulare e, dopo un tentativo di resistenza, è stato colpito alla testa con una bottigliata. Il furto si è trasformato quindi in una vera e propria rapina. I referenti della società che gestisce la raccolta dei rifiuti si sono subito attivati per avvisare la polizia locale, che è accorsa sul posto per rintracciare i malviventi.

L’operatore di Alea, trasportato al Pronto soccorso, ha riportato ferite non gravi, giudicate guaribili in una decina di giorni. La società, fanno sapere dalla stessa Alea Ambiente, si sta attivando con la polizia e l’amministrazione comunale per prendere provvedimenti, al fine di tutelare i propri dipendenti durante lo svolgimento del lavoro in sicurezza.

Un secondo caso, ma senza la necessità di riccorrere all’ospale, riguarda un giovane che, uscito dal lavoro, nella zona fra via Cantoni e via delle Torri, nella stessa serata ha dovuto difendersi dall’aggressione di sconosciuti, restando solo lievemente ferito a un dito.