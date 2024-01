Operatore di impianto di calcestruzzo

La Colabeton spa cerca per la zona di Bertinoro/Forlì un/una operatore/trice di impianto di calcestruzzo-palista che si occupi di movimentazione e stoccaggio delle materie prime tramite l’utilizzo della pala caricatrice frontale, gestione del processo di produzione del calcestruzzo assicurando la consegna ottimale del prodotto e manutenzione dell’impianto. Sono previsti spostamenti fra gli impianti della zona di Bertinoro e Villanova di Forlì. E’ preferibile aver maturato esperienza nello svolgimento delle mansioni. Si richiede diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (preferibilmente ‘geometri’), conoscenza di word ed excel, utilizzo di e-mail di outlook, possesso di patente di guida di tipo B e mezzo proprio. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione. emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 26 gennaio, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’.