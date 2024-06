Palazzo Pretorio, ecco ’Liber’: una mostra tra arte e conoscenza

Una nuova esposizione d’arte contemporanea va a nobilitare il prestigioso Salone dei Commissari del Palazzo Pretorio di Terra del Sole. Oggi alle 17.30 sarà inaugurata la mostra ‘Liber’, che riunisce le opere dei talentuosi artisti emiliani Cristina Adani, Tiziana Bertacci, Piera Delena e Stefano Fiorita.

"Ognuno di loro ha una propria anima e specificità ma tutti e quattro sono accomunati dalla passione per la conoscenza e la libertà – spiega Rosetta Savelli, organizzatrice e curatrice dell’evento –. Osservando le loro creazioni artistiche si può constatare che hanno una matrice raffinata e di qualità. Opere realizzate con eleganza di forme e di concetti". Il visitatore potrà compiere un viaggio sospeso tra la ricerca sul segno e il suo significato simbolico nella scultura di Adani; l’astrattismo contemporaneo di Fiorita, che ha iniziato a dipingere per esigenza espressiva; e ancora il multiforme ingegno di Bertacci, esperta di fotografia, riprese di arte e architettura, scrittura, ceramica e scultura; infine la magia dei colori di Delena, che ha trasformato Anzola dell’Emilia in straordinario atelier.

L’evento è patrocinato dalla Pro Loco di Terra del Sole, dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e dal Club Unesco di Bologna, che sarà rappresentato all’inaugurazione dal presidente avvocato Bruno Cinanni. Rosetta Savelli, giornalista e scrittrice castrocarese, è un’esperta di arte contemporanea, scrive su riviste di settore e organizza mostre collettive in tutta Italia: tra le collaborazioni quella con la Galleria Farini di Bologna, oggi casa d’asta. La mostra sarà visitabile fino al 15 giugno tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30, la domenica anche la mattina dalle 10 alle 12.30. E’ possibile prenotare visite su appuntamento chiamando lo 0543.766766. L’ingresso è libero. ‘Liber’ gode del supporto del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio attraverso il sostegno all’organizzazione di eventi artistici e culturali.

Francesca Miccoli