"Passiamo noi in modo capillare, automaticamente e anche di notte"

Per tutto il periodo dell’emergenza Alea Ambiente ha attivato un presidio continuo nelle zone colpite dall’alluvione con mezzi e squadre operative sempre in contatto con la Protezione Civile, l’amministrazione e le forze dell’ordine. Gli operatori della società, dice una nota aziendale "stanno lavorando senza sosta per supportare i cittadini in difficoltà".

La rimozione dei rifiuti di ogni tipologia, alluvionati e accatastati davanti alle abitazioni, avverrà "in maniera automatica lungo tutte le strade, anche in orario notturno, in maniera continuativa e capillare". Insomma, chi sta continuando ad accumularli all’aperto non deve avere particolari timori, promette la società dei rifiuti: saranno raccolti.

Per chi intanto avesse necessità di nuovi contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti, in sostituzione di quelli in dotazione perché danneggiati o smarriti durante l’alluvione, c’è la possibilità di richiederli a domicilio gratuitamente mediante il call center (numero verde gratuito 800.68.98.98), così come può rivolgersi agli operatori per richiedere assistenza o informazioni di qualunque tipo. Lo sportello informativo Alea Ambiente di Forlì (via Golfarelli 123) sarà aperto regolarmente, anche se la società invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a preferire il contatto telefonico per qualunque necessità.

Gli Ecocentri in cui conferire i materiali non infangati e alluvionati (o, per esempio, per conferire pannolini e pannoloni), stanno progressivamente riaprendo: sono attivi regolarmente gli Ecocentri di Forlì (via Mazzatinti), di Forlimpopoli (via Emilia), di Bertinoro (via Cellaimo e via Caduti di via Fani), di Castrocaro (via Biondina) e di Predappio (via Solidarnosc). In attesa di ripristino quello di via Isonzo, che si trova vicinissimo al fiume Montone, in una delle aree più colpite.