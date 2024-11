Pd, domani doppio evento. Venerdì Bonaccini al mercato

Domani i candidati del Pd Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi danno appuntamento a Galeata, per una conferenza stampa aperta al pubblico dedicata a montagna e aree interne, insieme alla segretaria territoriale Gessica Allegni; l’incontro alle 11.30 alla Pasticceria Erchi (via Togliatti 10). In serata a Forlimpopoli ci sarà la festa di chiusura della campagna elettorale del Pd Forlivese: l’appuntamento è presso Sughero (via de Gasperi 1) alle 19. Venerdì torna a Forlì l’europarlamentare Stefano Bonaccini: appuntamento alle 11.30 davanti al comitato in corso Garibaldi 2, coi candidati Ancarani e Valbonesi, per incontrare cittadine e cittadini al mercato; alle 12.30 ci si sposterà al Mercato coperto, presso Tre Salumeria Ittica, per un incontro e un aperitivo aperti alla cittadinanza insieme a Bonaccini. Oggi invece Michele Fiumi, della lista ‘Civici, con de Pascale Presidente’ saluterà i cittadini al bar Dozza (via Indipendenza 13/15) alle 19.30.