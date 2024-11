’PlasmiAMO il futuro’: gara di creatività

’PerCorso di Fumetto’, il corso gratuito promosso da Avis Comunale Forlì e Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ Social Community Hub sta infrangendo tutti i record. I dati relativi agli iscritti confermano il trend positivo già registrato nelle due precedenti edizioni: 50 adesioni (+22,4% dell’anno passato).

Con sette incontri condotti da grandi autori professionisti di fama nazionale e internazionale, la proposta mira sempre a far scoprire l’arte del fumetto.

"I risultati ottenuti in queste tre edizioni ci spingono a valutare il percorso che abbiamo intrapreso dal 2022", dichiara il Direttore fumettotecario GianLuca Umiliacchi. "Aprire la sede Avis a proposte di alta qualità – continua – che possano suscitare anche l’interesse dei più giovani, com’è accaduto con il corso e il contest gratuiti, spunti di riflessione per tessere una trama di esperienze sempre più coinvolgenti che puntino alla valorizzazione non solo culturale ma anche della salute".

Fra gli iscritti, molti sono tornati dagli anni passati, mentre sono aumentate le donne.

L’iniziativa mira a mettere a frutto la creatività e l’immaginazione di giovani e meno giovani, brillando per apertura e trasversalità, all’insegna del fumetto come comunicazione, stili e mezzi di confronto. Parallelamente, prosegue anche il contest gratuito a premi, quest’anno dal titolo ’PlasmiAMO il futuro: 50 sfumature di giallo’, che chiama a raccolta tutti i giovani delle scuole superiori nel territorio forlivese. Per chi desidera partecipare c’è tempo fino al 09 gennaio 2025: iscrizione, regolamento e informazioni sul sito Avis www.avisforli.it/eventi/concorso-e-corso-di-fumetto-2024-2025. Per informazioni Fumettoteca: 339.3085390 (orario 10-18), o fumettoteca@fanzineitaliane.it.

Alessandro Mambelli